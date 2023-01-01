Hande Sarıoğlu'nun ''2022'ye veda pozu'' olay oldu!
Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, ''2022'ye veda'' paylaşımıyla olay oldu. Güzel spiker, merdivenlerde çektirdiği fotoğrafını ''2022, ben çıkıyorum bir şey diyor musun ?'' notuyla paylaştı.
Sosyal medyada her paylaşımı olay olan sunucu Hande Sarıoğlu, bu sefer ''2022'ye veda'' paylaşımıyla adından söz ettirdi.
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34 yaşındaki güzel sunucu, yayınladığı bir dans videosu nedeniyle Habertürk'teki işinden olmuştu.
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Youtube'da Ertan Süzgün ile program yapmaya başlayan Hande Sarıoğlu, cesur kıyafetleri ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.
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Instagram'da 477 bin takipçisi olan Sarıoğlu, son olarak merdivenlerde çektirdiği pozunu paylaştı. Sarıoğlu'nun ''2022, ben çıkıyorum bir şey diyor musun ?" notuyla paylaştığı fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
İşte o poz:
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