Hande Sarıoğlu'nun ''2022'ye veda pozu'' olay oldu!

Instagram'da 477 bin takipçisi olan Sarıoğlu, son olarak merdivenlerde çektirdiği pozunu paylaştı. Sarıoğlu'nun ''2022, ben çıkıyorum bir şey diyor musun ?" notuyla paylaştığı fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.



İşte o poz: