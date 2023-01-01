  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Hande Sarıoğlu'nun ''2022'ye veda pozu'' olay oldu!

Hande Sarıoğlu'nun ''2022'ye veda pozu'' olay oldu!

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, ''2022'ye veda'' paylaşımıyla olay oldu. Güzel spiker, merdivenlerde çektirdiği fotoğrafını ''2022, ben çıkıyorum bir şey diyor musun ?'' notuyla paylaştı.

Hande Sarıoğlu'nun ''2022'ye veda pozu'' olay oldu! - Resim: 1

Sosyal medyada her paylaşımı olay olan sunucu Hande Sarıoğlu, bu sefer ''2022'ye veda'' paylaşımıyla adından söz ettirdi. 

1 / 65
Hande Sarıoğlu'nun ''2022'ye veda pozu'' olay oldu! - Resim: 2

34 yaşındaki güzel sunucu, yayınladığı bir dans videosu nedeniyle Habertürk'teki işinden olmuştu. 

2 / 65
Hande Sarıoğlu'nun ''2022'ye veda pozu'' olay oldu! - Resim: 3

Youtube'da Ertan Süzgün ile program yapmaya başlayan Hande Sarıoğlu, cesur kıyafetleri ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. 

3 / 65
Hande Sarıoğlu'nun ''2022'ye veda pozu'' olay oldu! - Resim: 4

Instagram'da 477 bin takipçisi olan Sarıoğlu, son olarak merdivenlerde çektirdiği pozunu paylaştı. Sarıoğlu'nun ''2022, ben çıkıyorum bir şey diyor musun ?" notuyla paylaştığı fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. 

İşte o poz: 

4 / 65