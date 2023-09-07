Hande Sarıoğlu'nun yıllar önce Aşk-ı Memnu'da oynadığı ortaya çıktı
Hande Sarıoğlu'nun bir dönemin fenomen dizisi olan Aşk-ı Memnu'da rol aldığı ortaya çıktı. Hande Sarıoğlu, Aşk-ı Memnu'da organizasyon görevlisini oynadı.
Hande Sarıoğlu bir dönemin ünlü spikerleri arasındaydı. Geçmişte oyunculuk yaptığı da bilinen Hande Sarıoğlu'nun, bir dönemin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu'da rol aldığı ortaya çıktı.
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Hande Sarıoğlu dizinin final bölümünde, Behlül ile Nihal'in düğünlerinde görevli olan organizasyon görevlisini oynadı.
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İşte Hande Sarıoğlu'nun Aşk-ı Memnu'daki sahnelerinden kareler!
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