  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Hande Sarıoğlu'nun yıllar önce Aşk-ı Memnu'da oynadığı ortaya çıktı

Hande Sarıoğlu'nun yıllar önce Aşk-ı Memnu'da oynadığı ortaya çıktı

Hande Sarıoğlu'nun bir dönemin fenomen dizisi olan Aşk-ı Memnu'da rol aldığı ortaya çıktı. Hande Sarıoğlu, Aşk-ı Memnu'da organizasyon görevlisini oynadı.

Hande Sarıoğlu'nun yıllar önce Aşk-ı Memnu'da oynadığı ortaya çıktı - Resim: 1

Hande Sarıoğlu bir dönemin ünlü spikerleri arasındaydı. Geçmişte oyunculuk yaptığı da bilinen Hande Sarıoğlu'nun, bir dönemin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu'da rol aldığı ortaya çıktı.

1 / 174
Hande Sarıoğlu'nun yıllar önce Aşk-ı Memnu'da oynadığı ortaya çıktı - Resim: 2

Hande Sarıoğlu dizinin final bölümünde, Behlül ile Nihal'in düğünlerinde görevli olan organizasyon görevlisini oynadı.

2 / 174
Hande Sarıoğlu'nun yıllar önce Aşk-ı Memnu'da oynadığı ortaya çıktı - Resim: 3

İşte Hande Sarıoğlu'nun Aşk-ı Memnu'daki sahnelerinden kareler!

3 / 174
Hande Sarıoğlu'nun yıllar önce Aşk-ı Memnu'da oynadığı ortaya çıktı - Resim: 4
4 / 174