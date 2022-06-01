Hande Soral doğumdan sonra bebeğini ilk kez paylaştı
Hande Soral ve İsmail Demirci'nin bebekleri Ali dün hayat gözlerini açmıştı. Ünlü oyuncu bebeğiyle pozunu ilk kez paylaştı.
Artık bir anne olan Hande Soral, sosyal medya hesabından oğlu ve eşiyle pozlarını paylaştı. Soral'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
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Soral, bebeği Ali'yi Pazartesi günü Altunizade'deki bir özel hastanede dünyaya getirdi. Sağlıklı bir bebek doğuran güzel oyuncu sosyal medya hesabından bebeğiyle pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
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"HOŞ GELDİN OĞLUM"
Soral, 1,9 milyon takipçili sosyal medya hesabından bebeği ve eşiyle fotoğraflarını paylaştı. Soral, aile pozlarına "Hoş geldin oğlum" notunu yazdı.
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BENSU SORAL'DAN DA PAYLAŞIM GELDİ
Hande Soral'la kardeş olan güzel oyuncu Bensu Soral, teyze olunca hastane odasından bebekle bir fotoğraf paylaşarak, "Dün akşam teyzeliğim resmiyete döküldü..." notunu düştü.
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