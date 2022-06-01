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Hande Soral doğumdan sonra bebeğini ilk kez paylaştı

Hande Soral ve İsmail Demirci'nin bebekleri Ali dün hayat gözlerini açmıştı. Ünlü oyuncu bebeğiyle pozunu ilk kez paylaştı.

Hande Soral doğumdan sonra bebeğini ilk kez paylaştı - Resim: 1

Artık bir anne olan Hande Soral, sosyal medya hesabından oğlu ve eşiyle pozlarını paylaştı. Soral'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. 

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Hande Soral doğumdan sonra bebeğini ilk kez paylaştı - Resim: 2

Soral, bebeği Ali'yi Pazartesi günü Altunizade'deki bir özel hastanede dünyaya getirdi. Sağlıklı bir bebek doğuran güzel oyuncu sosyal medya hesabından bebeğiyle pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

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Hande Soral doğumdan sonra bebeğini ilk kez paylaştı - Resim: 3

"HOŞ GELDİN OĞLUM"

Soral, 1,9 milyon takipçili sosyal medya hesabından bebeği ve eşiyle fotoğraflarını paylaştı. Soral, aile pozlarına "Hoş geldin oğlum" notunu yazdı. 

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Hande Soral doğumdan sonra bebeğini ilk kez paylaştı - Resim: 4

BENSU SORAL'DAN DA PAYLAŞIM GELDİ

Hande Soral'la kardeş olan güzel oyuncu Bensu Soral, teyze olunca hastane odasından bebekle bir fotoğraf paylaşarak,  "Dün akşam teyzeliğim resmiyete döküldü..." notunu düştü.

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