Hande Ünsal, sahneye pijamayla çıktı

Aynı zamanda söz yazarı ve besteci kimliğiyle adından söz ettiren Hande Ünsal, "Yaptığım hiç bir şarkıda ticari kaygım yok sadece başarı odaklıyım ve bundan çok büyük keyif alıyorum. Acı çekmek bana şarkı yazdırıyor" demişti.