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Hande Ünsal, sahneye pijamayla çıktı

Popçu Hande Ünsal Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde verdiği konserde sahneye pijama ile çıktı.

Hande Ünsal, sahneye pijamayla çıktı - Resim: 1

Popçu Hande Ünsal Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde sevenleriyle bir araya geldi. Ünsal, gri pembe tüylü pijama tarzı kostümüyle dikkat çekti.

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Hande Ünsal, sahneye pijamayla çıktı - Resim: 2

Üniversite öğrencilerinin doyasıya eğlendiği konserde 3 saat sahnede kalan Ünsal, 50 şarkı söyledi. Ünsal, sahne performansı ve enerjisiyle izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı.

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Hande Ünsal, sahneye pijamayla çıktı - Resim: 3

Aynı zamanda söz yazarı ve besteci kimliğiyle adından söz ettiren Hande Ünsal, "Yaptığım hiç bir şarkıda ticari kaygım yok sadece başarı odaklıyım ve bundan çok büyük keyif alıyorum. Acı çekmek bana şarkı yazdırıyor" demişti.

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Hande Ünsal, sahneye pijamayla çıktı - Resim: 4

Pandemi döneminde konser vermeyi çok özlediğini dile getiren sanatçı, "Elimde kolonya şişesi ile evdekilere konser veriyorum, o derece özledim düşünün" şeklinde konuşmuştu.

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