Hande Yener 5 günde 4 kilo verdi: ''Barbie bebek gibi olmuşsunuz''
Çıkardığı şarkılar ve sahne tarzıyla çok konuşulan Hande Yener 5 günde 4 kilo verdi.
Sosyal medya sayfasını aktif olarak kullanan isimlerde arasında yer alan Hande Yener, yoğun konser programıyla dikkat çekiyor. Sahne aldığı konserlerde tercih ettiği cesur elbiselerle gözleri üzerine çeken Hande Yener seslendirdiği şarkılarla adeta kulakların pasını siliyor.
Başarılı şarkılara imza atan ve her zaman formda vücudu ile beğeni toplayan Hande Yener son zamanlarda verdiği kilolarla gündemde. Hande Yener, üst üste verdiği 5 konserle yeni bir rekora imza attı. Bitlis, Muş, İzmir, Çınarcık ve İstanbul’da arka arkaya sahneye çıkan Yener, 4 bin km yol yaparak 80 bin kişiye ulaştı. Konserlerinde 5 ayrı kostüm giyen şarkıcı, toplam 9 saat sahnede kaldı. Hande Yener 5 günde 4 kilo kaybetti!
Hande Yener, geçtiğimiz haftalarda Yenikapı'da düzenlenen 'İstanbul Festivali'nde sahne almış konser öncesi ise basın mensuplarının sorularına yanıt vermişti. Muhabirlerin, "Barbie bebek gibi olmuşsunuz" iltifatına yanıt veren Hande Yener, "Barbie değil gerilla gibiyim" dedi.
Kıyafeti ve tarzıyla alakalı konuşan Yener, "Bazı kostümler çok zor ama altından kalkıyorum, çok şükür" ifadelerini kullandı: Ünlü şarkıcı, 'Benden Bir Tane Daha Yok' adlı şarkısıyla ilgili, "Sanal dünya ve sokak başka bir dünya. Konserlerden belli oluyor, şarkıya eşlik ettiklerini görüyorum seyircinin ve algoritmalara Türk halkı gereken cevabı veriyor. Algoritmalar en çok kim tık alıyorsa onu birinci yapıyor. Mesela bir çocuk yanlış tıklasa bile onu dinliyor diye algılıyor ve şarkı birinci olabiliyor.