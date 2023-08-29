Hande Yener 5 günde 4 kilo verdi: ''Barbie bebek gibi olmuşsunuz''

Kıyafeti ve tarzıyla alakalı konuşan Yener, "Bazı kostümler çok zor ama altından kalkıyorum, çok şükür" ifadelerini kullandı: Ünlü şarkıcı, 'Benden Bir Tane Daha Yok' adlı şarkısıyla ilgili, "Sanal dünya ve sokak başka bir dünya. Konserlerden belli oluyor, şarkıya eşlik ettiklerini görüyorum seyircinin ve algoritmalara Türk halkı gereken cevabı veriyor. Algoritmalar en çok kim tık alıyorsa onu birinci yapıyor. Mesela bir çocuk yanlış tıklasa bile onu dinliyor diye algılıyor ve şarkı birinci olabiliyor.