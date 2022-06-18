Hande Yener, Mustafa Topaloğlu'na özendi: Artık bu ülkenin iki uzaylısı var!
Çeşme'de sahne alan Hande Yener, tercih ettiği kostümle dikkat çekti. Yener, ''Artık bu ülkenin iki uzaylısı var'' diyerek Mustafa Topaloğlu'na gönderme yaptı.
Ünlü şarkıcı Hande Yener, ilginç sahne kostümüyle dikkat çekti.
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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Almanya'daki bir festivalde sahne aldıktan sonra Türkiye'ye dönen Hande Yener, önceki akşam Çeşme'de hayranlarıyla bir araya geldi.
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"DÜKKAN SAHİBİ 'DURUN' DİYE UYARDI"
Basın mensuplarıyla sohbet eden Yener, "Kostüm Amsterdam'dan, bayağı bir alışveriş yaptım. Dükkan sahibi, 'Artık durun!' diye uyarıda bulundu. Belki bu parçaları bir daha bulamam diye birçok kostüm aldım. Biliyorsunuz, ben sahne için çok özeniyorum." açıklamasını yaptı.
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"ARTIK BU ÜLKENİN İKİ UZAYLISI VAR"
Şarkıcı, dikkat çeken sahne kostümü hakkında, "Berksan ile 'Artık bu ülkenin iki uzaylısı var' şeklinde başlığı da attık. Eskiden birdi, şimdi iki..." diyerek, güldü.
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