Hande Yener, Mustafa Topaloğlu'na özendi: Artık bu ülkenin iki uzaylısı var!

"DÜKKAN SAHİBİ 'DURUN' DİYE UYARDI"

Basın mensuplarıyla sohbet eden Yener, "Kostüm Amsterdam'dan, bayağı bir alışveriş yaptım. Dükkan sahibi, 'Artık durun!' diye uyarıda bulundu. Belki bu parçaları bir daha bulamam diye birçok kostüm aldım. Biliyorsunuz, ben sahne için çok özeniyorum." açıklamasını yaptı.