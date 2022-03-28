Hande Yener sahne kıyafeti ile gündemde: Gülşen'le yarışamayınca havlu attı
Sahnede tercih ettiği cesur kostümlerle sık sık gündeme gelen şarkıcı Hande Yener tarzını değiştirdi. Yener'in yeni tarzı takipçileri tarafından eleştiri aldı.
Önceki akşam Kıbrıs'ta konser veren popçu Hande Yener, hayranlarının karşısına yeni imajıyla çıktı. Hande Yener, saçlarını sarıya ve saçlarının ucunu ise pembe renge boyattı. Yeni imajıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, sahnede 2 saat kaldı.
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Kıyafetiyle ilgili de bilgi veren Yener, kostümünün fiyatının ise 1.250 euro olduğunu söyledi.
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Daha önceki sahnelerinde cesur kıyafetlere imza atan Yener'in, son konserinde kapalı giymesi "Gülşen'le yarışamayınca havlu attı" yorumlarına neden oldu.
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