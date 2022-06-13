  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Hande Yener sahnede coşturdu

Hande Yener sahnede coşturdu

Poll Production organizasyonu ve Demirören medya grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde bu kez Hande Yener sahne aldı.

Hande Yener sahnede coşturdu - Resim: 1

Poll Production organizasyonu ve Demirören medya grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde bu kez Hande Yener sahne aldı.

1 / 25
Hande Yener sahnede coşturdu - Resim: 2

 Kozmik enerji terapisine başladığını açıklayan popçu, “Kozmik annem olan dünyaca ünlü soprano Didem Balık’a bu özel enerji için çok teşekkür ederim” dedi.

2 / 25
Hande Yener sahnede coşturdu - Resim: 3
3 / 25
Hande Yener sahnede coşturdu - Resim: 4
4 / 25