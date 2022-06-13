Hande Yener sahnede coşturdu
Poll Production organizasyonu ve Demirören medya grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde bu kez Hande Yener sahne aldı.
Poll Production organizasyonu ve Demirören medya grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde bu kez Hande Yener sahne aldı.
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Kozmik enerji terapisine başladığını açıklayan popçu, “Kozmik annem olan dünyaca ünlü soprano Didem Balık’a bu özel enerji için çok teşekkür ederim” dedi.
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