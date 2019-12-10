Hande Yener tanınmaz hale geldi! İşte Hande Yener’in yeni tarzı
Pop müziğin en önemli isimlerinden olan Hande Yener, müzikteki yirminci yılını özel bir albümle kutlayacak. Bu özel albüm için yepyeni bir tarza bürünen Hande Yener bambaşka biri haline geldi. Müziğinde ve tarzında sık sık yenilik yapa
Türk popunun sevilen isimlerinden olan Hande Yener, müzikteki 20'inci yılını yepyeni ve özel bir albümle kutlayacak.
Yeni albümüyle birlikte kariyerinin 20. yılında özel bir tarz oluşturan şarkıcı, "Değişim benim ilacım" diyerek yeni imajını "Tek bir formülü yok bunun. Kendime bakıyorum ve yenilik meraklısıyım" diyerek anlattı.
"YAPILMAMIŞI YAPMAK İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUM" Her geçen gün kendine özgü değişik tarzıyla dikkat çeken Hande Yener, "Tarz değiştirmek benim için kabuk değiştirmek gibi. Tecrübelerden faydalanıp yapılmamışı yapmak için çok çaba sarf ediyorum. Hem ruhen hem görsel olarak hem de müzik olarak değişim benim ilacım" dedi.