Hande Yener'i çıldırtan yorum: ''İran'a git, orada yaşa''

'İran'a git, orada yaşa!' çıkışında bulunan ünlü şarkıcı, 'Biz ne sapıklara katlanıyoruz orada burada her yerde! Gözü pis bakan birine ne giysen nafile! Önce kendini yönetmeyi öğreneceksin bu hayatta başkalarının ne yaptığı sizi aşar! Pedofili var ülkede hala açık giyiniyor diyorsun! Sapkınlık ve suç bizde demiyorsun da kıyafet diyorsun! Kendini ve ar damarını unutmadan yaşarsan hiçbir sorun olmaz! Bak biz kadınlar sapkınların, katillerin ortada gezdiğini biliyoruz ve ceza da almıyorlar üstelik! Bekliyoruz hala adaleti!' ifadelerini kullandı.