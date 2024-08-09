Hande Yener'i çıldırtan yorum: ''İran'a git, orada yaşa''
Ünlü şarkıcı Hande Yener, sosyal medya gördüğü bir yoruma adeta ateş püskürdü. Yener, kadınların çıplaklığından yakınan bir kullanıcıya ''İran'a git, orada yaşa'' yanıtını verdi.
Ünlü şarkıcı Hande Yener, bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımına verdiği yanıtla gündem oldu.
X'te bir kullanıcı, ''Kadınlardan değil çıplaklıktan rahatsız olduğumuzu anlamak için temel akli melekeler yeterlidir'' paylaşımını yaptı.
Bu paylaşımı gören Hande Yener ise ateş püskürdü.
'İran'a git, orada yaşa!' çıkışında bulunan ünlü şarkıcı, 'Biz ne sapıklara katlanıyoruz orada burada her yerde! Gözü pis bakan birine ne giysen nafile! Önce kendini yönetmeyi öğreneceksin bu hayatta başkalarının ne yaptığı sizi aşar! Pedofili var ülkede hala açık giyiniyor diyorsun! Sapkınlık ve suç bizde demiyorsun da kıyafet diyorsun! Kendini ve ar damarını unutmadan yaşarsan hiçbir sorun olmaz! Bak biz kadınlar sapkınların, katillerin ortada gezdiğini biliyoruz ve ceza da almıyorlar üstelik! Bekliyoruz hala adaleti!' ifadelerini kullandı.