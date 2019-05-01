Hande Yener'in kınadığı başına geldi !
Kumar bağımlılığıyla bilinen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ı eleştiren Hande Yener'in, kumar masasında görüntülenmesi olay oldu.
Serdar Ortaç, geçtiğimiz haftalarda albüm çıkarmama nedeni olarak aranjörlerin çok pahalı olduğunu göstermiş ve “Aranjörler iki araba parası istiyor, artık albüm çıkarmayacağım.” demişti.
Hande Yener ise Ortaç'ın bu açıklamalarına ”Serdar parayı kumarda harcamayı seviyor, müzisyenlere cimrilik yapmasın lütfen..." diye karşılık vermişti.