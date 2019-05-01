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  3. 01 Mayıs 2019 12:20

Hande Yener'in kınadığı başına geldi !

Kumar bağımlılığıyla bilinen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ı eleştiren Hande Yener'in, kumar masasında görüntülenmesi olay oldu.

Hande Yener'in kınadığı başına geldi !

Sosyal medya kullanıcıları ‘kınadığın başına geldi’ yorumunda bulundu.

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Hande Yener'in kınadığı başına geldi !

Serdar Ortaç, geçtiğimiz haftalarda albüm çıkarmama nedeni olarak aranjörlerin çok pahalı olduğunu göstermiş ve “Aranjörler iki araba parası istiyor, artık albüm çıkarmayacağım.” demişti.

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Hande Yener'in kınadığı başına geldi !

Hande Yener ise Ortaç'ın bu açıklamalarına ”Serdar parayı kumarda harcamayı seviyor, müzisyenlere cimrilik yapmasın lütfen..." diye karşılık vermişti.

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Hande Yener'in kınadığı başına geldi !

Hande Yener, şimdi ise Kıbrıs'ta, kumar oynarken objektiflere yakalandı.

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