Hande Yener'in sahne kostümü sosyal medyayı salladı

"BANA KIRMIZI YAKIŞIYOR"

Tangaya benzer kemeriyle dikkat çeken elbiseyle hayranları için sevilen şarkılarını seslendiren Hande Yener, izleyicilerden "Sana kırmızı çok yakışmış" iltifatları aldı. Yener de iltifatlara "Bana kırmızı yakışıyor" diyerek yanıt verdi.