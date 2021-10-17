Hande Yener'in sahne kostümü sosyal medyayı salladı
Ünlü şarkıcı Hande Yener, Belarus'un başkenti Minsk'te konser verdi. Kırmızı sahne kostümüyle göz dolduran ünlü popçu sosyal medyada olay oldu.
Belarus'un başkenti Minsk'te sahne alan Hande Yener, yine iddialı sahne kıyafetiyle adından söz ettirmeyi başardı.
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Hande Yener'in Belarus'ta giydiği yapımı bir ay süren, uzun zaman hafızalardan silinmeyecek Seyit Ares imzalı kırmızı deri kostümü, 2021 senesinin en iddialısı olarak işaret edildi.
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"BANA KIRMIZI YAKIŞIYOR"
Tangaya benzer kemeriyle dikkat çeken elbiseyle hayranları için sevilen şarkılarını seslendiren Hande Yener, izleyicilerden "Sana kırmızı çok yakışmış" iltifatları aldı. Yener de iltifatlara "Bana kırmızı yakışıyor" diyerek yanıt verdi.
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"DAHA AÇIĞINI GİYECEĞİM" DEMİŞTİ
Hande Yener, kendisinin ve meslektaşı Gülşen'in sahne kıyafetlerinin abartılı bulanlara "Daha açığını giyeceğim" diyerek yanıt vermişti.
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