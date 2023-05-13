Hangi ünlü kime oy verecek? İşte ünlülerin oy tercihleri
Yarın yapılacak seçimler öncesi bazı ünlü isimler hangi adaya oy vereceğini açıkladı. İşte ünlülerin seçim paylaşımları...
Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonunda geldi çattı. Türkiye 14 Mayıs Pazar günü sandığa giderek tercihini yapacak. Seçim öncesi bazı ünlü isimler oyunun rengini belli etti. Ünlü isimler destekledikleri cumhurbaşkanı adayını sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte ünlülerin oy tercihleri...
CEM YILMAZ
Komedyen Cem Yılmaz oyunu kime vereceğini sosyal medya hesabından açıkladı.
Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz şu ifadeleri paylaştı:
“Abi oyunu kime vereceksin biz de ona atalım” diyorsanız, den Kemal başkan diyorum… Başarılar dilerim Kemal Başkan @kilicdarogluk Sevgili gençler lütfen oy vermeyi unutmayın, ihmal etmeyin.”
CELAL ŞENGÖR
Celal Şengör, Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini açıkladı. Şengör gazeteci Fatih Altaylı'yı arayarak, "Oyum Kemal Beye" dedi.
DEMET AKBAĞ
Sanatçı Demet Akbağ, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne bir gün kala kimi desteklediğini açıkladı.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapan sanatçı, Millet İttifakı'nın sembol haline gelen kalp işaretini yaparak ve Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek #İlkTurdaBitirelim etiketini kullandı.