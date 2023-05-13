Hangi ünlü kime oy verecek? İşte ünlülerin oy tercihleri

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonunda geldi çattı. Türkiye 14 Mayıs Pazar günü sandığa giderek tercihini yapacak. Seçim öncesi bazı ünlü isimler oyunun rengini belli etti. Ünlü isimler destekledikleri cumhurbaşkanı adayını sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte ünlülerin oy tercihleri...