Hangisi gerçek Hadise ? Bu çok özel poz ortalığı karıştırdı
Önceki gün Azerbaycan'da sevenleriyle buluşan güzel şarkıcı Hadise sosyal medyadan yaptığı çok özel paylaşımla "hangisi gerçek Hadise" dedirtti...
Kısa süren evliliğinin ardından eski "cesur günlerine" geri dönen Hadise sosyal medyada beğeni rekoru kıran paylaşımlarına devam ediyor.
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Güzel sesi ve fiziği ile son olarak Azerbaycan'da hem gözlere hem de kulaklara hitap eden Hadise sosyal medyadan yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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14,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından makyajsız bir fotoğrafını yayınlayan şarkıcı takipçilerine "hangisi gerçek Hadise" diye sordurdu...
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İşte Hadise'nin konser öncesi ve sonrası paylaştığı o tartışma yaratan fotoğraflar...
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