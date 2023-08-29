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  4. Hangisi gerçek Hadise ? Bu çok özel poz ortalığı karıştırdı

Hangisi gerçek Hadise ? Bu çok özel poz ortalığı karıştırdı

Önceki gün Azerbaycan'da sevenleriyle buluşan güzel şarkıcı Hadise sosyal medyadan yaptığı çok özel paylaşımla "hangisi gerçek Hadise" dedirtti...

Hangisi gerçek Hadise ? Bu çok özel poz ortalığı karıştırdı - Resim: 1

Kısa süren evliliğinin ardından eski "cesur günlerine" geri dönen Hadise sosyal medyada beğeni rekoru kıran paylaşımlarına devam ediyor.

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Hangisi gerçek Hadise ? Bu çok özel poz ortalığı karıştırdı - Resim: 2

Güzel sesi ve fiziği ile son olarak Azerbaycan'da hem gözlere hem de kulaklara hitap eden Hadise sosyal medyadan yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Hangisi gerçek Hadise ? Bu çok özel poz ortalığı karıştırdı - Resim: 3

14,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından makyajsız bir fotoğrafını yayınlayan şarkıcı takipçilerine "hangisi gerçek Hadise" diye sordurdu...

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Hangisi gerçek Hadise ? Bu çok özel poz ortalığı karıştırdı - Resim: 4

İşte Hadise'nin konser öncesi ve sonrası paylaştığı o tartışma yaratan fotoğraflar... 

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