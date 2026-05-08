Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet'ten pes dedirten hareket

RUHİ ÇENET DE GEMİDEYDİ

Gemideki virüs dünya genelinde endişeye sebep olurken YouTuber Ruhi Çenet de o gemide 24 gün boyunca seyahat ettiğini açıkladı ve yaşadıklarını anlattı.

"Yaklaşık bir ay süren gemi yolculuğumuzda aramızdan bir yolcu hayatını kaybedince bunun okyanus koşulları yüzünden olduğunu düşünmüştüm. Ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş" diyen Çenet, ucuz kurtulduğunu söyledi.

Gemide kendini izole ettiğini ve sağlık durumunun çok iyi olduğunu ifade eden Ruhi Çenet, “Güney Afrika'ya ilk indiğimizde kan testi verdik ve gerekli birimlerle iletişime geçtik. Şu an sadece semptom takibi yapıyoruz” dedi.