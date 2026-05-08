Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet'ten pes dedirten hareket
Ünlü Youtuber Ruhi Çenet, hantavirüs salgınının patlak verdiği gemide seyahat ettiğini açıklamıştı. Çenet'in birkaç gün önce İstanbul'da bir düğüne katıldığı ortaya çıktı.
Arjantin'den yola çıkan Hollanda bayraklı 'MV Hondius' adlı yolcu gemisinde üç yolcu hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), toplam vaka sayısının 8 olduğunu duyurdu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Vakaların 5'inin hantavirüs olduğu doğrulandı, diğer 3'ü ise şüpheli durumdadır” ifadelerini kullandı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkenin bilgilendirildiğini belirten Ghebreyesus, ''Yeni vakalar ortaya çıkabilir'' uyarısında bulundu.
RUHİ ÇENET DE GEMİDEYDİ
Gemideki virüs dünya genelinde endişeye sebep olurken YouTuber Ruhi Çenet de o gemide 24 gün boyunca seyahat ettiğini açıkladı ve yaşadıklarını anlattı.
"Yaklaşık bir ay süren gemi yolculuğumuzda aramızdan bir yolcu hayatını kaybedince bunun okyanus koşulları yüzünden olduğunu düşünmüştüm. Ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş" diyen Çenet, ucuz kurtulduğunu söyledi.
Gemide kendini izole ettiğini ve sağlık durumunun çok iyi olduğunu ifade eden Ruhi Çenet, “Güney Afrika'ya ilk indiğimizde kan testi verdik ve gerekli birimlerle iletişime geçtik. Şu an sadece semptom takibi yapıyoruz” dedi.
DÜĞÜNE KATILDI
Ruhi Çenet'in 5 gün önce İstanbul Çatalca'da bir düğüne katıldığı ortaya çıktı. Mahalle muhtarının sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündem oldu.
İLACI YOK
Hantavirüs genellikle maruz kalındıktan 1 ila 8 hafta sonra yorgunluk ve ateş gibi grip benzeri semptomlarla başlıyor. Ölümcül solunum yolu hastalığına neden olabilen hantavirüs, kemirgen dışkısı veya idrarından kaynaklanan parçacıkların havaya karışmasıyla yayılabiliyor, insanlar arasında ise kolayca bulaşmıyor. Hastalığı tedavi edecek özel bir ilaç bulunmazken, tedavi destekleyici bakıma odaklanılıyor, ağır vakalarda ise hastalar solunum cihazına bağlanıyor.