Hapisten çıkan Dilan Polat tüm ''enerjisi''yle geri döndü
Yaklaşık 9,5 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Cezaevinden tahliye edildikten 1 gün sonra soluğu hala cezaevinde bulunan eşi Engin Polat'ı ziyaret etmek olan Dilan Polat'ın takipçilerinin Dilan Polat'a en güzel hediyeyi verdiği ortaya çıktı.
"Kara para aklama ve vergi kaçırma" suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Dilan Polat’ın tutuksuz yargılanmak üzerine cezaevinden tahliye edilmesinin ardından ilk işi eşi Engin Polat’ı cezaevinde ziyaret etmek olmuştu.
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Öte yandan Dilan Polat'ın içeri girmesiyle birlikte kullanmadığı Instagram hesabı, tahliye kararıyla birlikte rekor bir artık gösterdi.
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Dilan Polat'ın bir günde takipçi sayısı 400 bin arttı.
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