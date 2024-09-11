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Harry Potter dizisine oyuncu başvuruları başladı

İngiliz yazar J.K. Rowling’in filmlere de uyarlanan popüler kitap serisi Harry Potter’ın TV dizisi için oyuncu başvuruları başladı.

Harry Potter dizisine oyuncu başvuruları başladı - Resim: 1

ABD merkezli film yapım şirketi Warner Bros., İngiliz yazar J.K. Rowling’in Harry Potter kitap serisinin dizisini nisanda duyurmuştu.

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Harry Potter dizisine oyuncu başvuruları başladı - Resim: 2

Şirketin basın açıklamasında yapımın ‘dünyaca ünlü filmlerle aynı hüner, sevgi ve özenle üretilecek 10 yıllık bir dizi’ olacağı yazılmıştı.

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Harry Potter dizisine oyuncu başvuruları başladı - Resim: 3

‘Her sezonun kitaplarla uyumlu olacağı’ belirtilirken yazar J.K. Rowling’in yürütücü yapımcılar arasında yer alacağı kaydedilmişti.

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Harry Potter dizisine oyuncu başvuruları başladı - Resim: 4

BBC Türkçe’nin haberine göre dizi için oyuncu seçimi yapılacak.

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