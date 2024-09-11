Harry Potter dizisine oyuncu başvuruları başladı
İngiliz yazar J.K. Rowling’in filmlere de uyarlanan popüler kitap serisi Harry Potter’ın TV dizisi için oyuncu başvuruları başladı.
ABD merkezli film yapım şirketi Warner Bros., İngiliz yazar J.K. Rowling’in Harry Potter kitap serisinin dizisini nisanda duyurmuştu.
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Şirketin basın açıklamasında yapımın ‘dünyaca ünlü filmlerle aynı hüner, sevgi ve özenle üretilecek 10 yıllık bir dizi’ olacağı yazılmıştı.
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‘Her sezonun kitaplarla uyumlu olacağı’ belirtilirken yazar J.K. Rowling’in yürütücü yapımcılar arasında yer alacağı kaydedilmişti.
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BBC Türkçe’nin haberine göre dizi için oyuncu seçimi yapılacak.
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