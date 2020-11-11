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  3. 11 Kasım 2020 11:58

Harry Potter'ın yıldız oyuncusu baba oldu

Dünyanın en çok izlenen film serilerinden Harry Potter'da Ron Weasley karakterini canlandıran Rupert Grint, baba oldu.

Harry Potter'ın yıldız oyuncusu baba oldu

Küçük bir çocukken rol aldığı Harry Potter serisiyle tanınan Rupert Grint ile sevgilisi Georgia Groom'un bir kız bebeği dünyaya geldi.

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Harry Potter'ın yıldız oyuncusu baba oldu

INSTAGRAM SAYFASININ İLK PAYLAŞIMI
Harry Potter serisinin Ron Weasley karakterini canlandıran Grint, mutlu haberi yeni açtığı Instagram sayfasından duyurdu. Bu Grint'in sayfasının da ilk paylaşımı oldu.

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Harry Potter'ın yıldız oyuncusu baba oldu

WEDNESDAY (ÇARŞAMBA) ADINI VERDİ
32 yaşındaki Rupert Grint, pembe giysiler içindeki kızı Wednesday Grint'i kucağına alıp çektiği pozunu "Hey Instagram! 10 yıl geç ama buradayım. Hepinize Wednesday G. Grint'i takdim ederim. Güvenle kalın" notu eşliğinde paylaştı.

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Harry Potter'ın yıldız oyuncusu baba oldu

KISA SÜREDE 2 MİLYON TAKİPÇİ TOPLADI
Rupert Grint'in bu ilk paylaşımı 16 saat içende 1 milyon 600 bini aşkın beğeni aldı. Grint'in yeni açılan sayfası kısa sürede 2 milyona yakın takipçi topladı.

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