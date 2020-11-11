Harry Potter'ın yıldız oyuncusu baba oldu
Dünyanın en çok izlenen film serilerinden Harry Potter'da Ron Weasley karakterini canlandıran Rupert Grint, baba oldu.
Küçük bir çocukken rol aldığı Harry Potter serisiyle tanınan Rupert Grint ile sevgilisi Georgia Groom'un bir kız bebeği dünyaya geldi.
INSTAGRAM SAYFASININ İLK PAYLAŞIMI
Harry Potter serisinin Ron Weasley karakterini canlandıran Grint, mutlu haberi yeni açtığı Instagram sayfasından duyurdu. Bu Grint'in sayfasının da ilk paylaşımı oldu.
WEDNESDAY (ÇARŞAMBA) ADINI VERDİ
32 yaşındaki Rupert Grint, pembe giysiler içindeki kızı Wednesday Grint'i kucağına alıp çektiği pozunu "Hey Instagram! 10 yıl geç ama buradayım. Hepinize Wednesday G. Grint'i takdim ederim. Güvenle kalın" notu eşliğinde paylaştı.