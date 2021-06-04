Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlandı
Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan yapımcı Hasan Saltık Kartal Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi Bodrum'dan İstanbul'a getirilen Saltık, Küçükyalı Mezarlığı'na defnedilecek.
Yaklaşık 30 yıldır müzik piyasasında önemli çalışmalara imza atan yapımcı Hasan Saltık'ın cenazesi Bodrum'dan İstanbul'a geldi.
Cenazeyi teslim almaya gelen Hasan Saltık'ın arkadaşı Behzat Şahin, "Yeri doldurulamayacak insan derler ya Hasan gerçekten yeri doldurulamayacak insan. Sadece kendisine çevresine değil bütün dünyaya katkısı olan, Türkiye'nin kültür elçisi, sanat elçisi, kaybolan müziklerin arkeoloğu, dostum olduğu için söylemiyorum dünyanın en olağanüstü insanlarından biri. Herkes için ölüm zamansızdır ama Hasan'ınki iyice zamansız" dedi.
Saltık Kartal Cemevi'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Törene ünlü sanatçılar Ali Rıza Binboğa, Volkan Konak, Kenan İmirzalıoğlu ve Şevval Sam'ın da aralarında olduğu çok sayıda arkadaşı ve dostu da katıldı.