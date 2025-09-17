Hastaneden taburcu olan Ufuk Özkan'dan ilk fotoğraf
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın intihar girişiminde bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Hastaneye kaldırılan Özkan, bugün taburcu olduğunu duyurdu.
Geniş Aile dizisinde Cevahir rolüyle hafızalara kazınan ve iki yıl önce siroz nedeniyle ölümden dönen Ufuk Özkan'ın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.
Beşiktaş'taki evinde ilaç içerek hastaneye kaldırıldığı öne sürülen 50 yaşındaki oyuncu ise haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Özkan, ''Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Suratımda egzama çıktığı için iki günde bir hastaneye kontrole gidiyorum. Evimde istirahatteyim'' dedi.
Aynı gün TiyatroTr hesabından ise şu açıklama yapıldı:
"Değerli oyuncumuz Ufuk Özkan rahatsızlığı nedeniyle rutin kullanmış olduğu ilaçların etkisi sebebiyle kontrol amaçlı hastaneye başvurmuştur. Sanatçımız, doktorların tavsiyesi üzerine yalnızca gözlem amaçlı 48 saatlik bir hastane sürecinde tutulacak ve bu sürecin ardından taburcu edilecektir."
TABURCU OLDU
Yoğun bakımda tedavi gören oyuncu Instagram hesabından yaptığım paylaşım ile hastaneden taburcu olduğunu duyurdu.