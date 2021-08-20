Hatice Şendil'den dikkat çeken paylaşım: Diyeti bozdum
Hatice Şendil 2015 yılında dünyaevine girdiği yapımcı Burak Sağyaşar ve dört yaşındaki oğulları Can'la tatillerine devam ediyor.
Hatice Şendil 2015 yılında dünyaevine girdiği yapımcı Burak Sağyaşar ve dört yaşındaki oğulları Can'la uzun süredir tatilde olan oyuncu Hatice Şendil, "diyeti bozdum" paylaşımıyla adından söz ettirdi.
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Tatilde çektirdiği kareyi Instagram hesabından paylaşan Hatice Şendil, "Tatilde diyeti bozmadan kısa bir süre önce" mesajını yazarak, yemek emojileri koydu.
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ÜNLÜLERDEN BEĞENİ YAĞMURU
Formda görüntüsüyle dikkat çeken 38 yaşındaki güzel, takipçilerinden 50 binde fazla beğeni aldı.
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Hatice Şendil'e; Fahriye Evcen, Leyla Feray, Begüm Kütük ve Esra Erol gibi birçok ünlü isim de iltifat mesajları gönderdi.
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