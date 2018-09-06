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  3. 06 Eylül 2018 16:35

Hatice'den canlı yayında frikik !

Bikinili pozlarla sosyal medyayı sallayan Hatice, katıldığı televizyon programında gülme krizine girdi.

Hatice'den canlı yayında frikik !

Sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarla gündem olan şarkıcı Hatice, bugün katıldığı '2. Sayfa' programında gülme krizine girdi. Sunucuların şaşkınlıktan ne yapacağını bilemediği anlarda elbisesinin azizliğine uğrayarak göğüsleri açılan Hatice, stüdyoyu terk etti.

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Hatice'den canlı yayında frikik !

Hatice, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'ın sunuculuğunu yaptığı teve2'deki '2. Sayfa'ya konuk oldu.

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Hatice'den canlı yayında frikik !

GÖĞÜS FRİKİĞİ VERİNCE STÜDYOYU TERK ETTİ
"En son ne zaman gülme krizine girdin" sorusu üzerine Gönül Yazar'ın canlı yayında yere kapaklandığı anlar aklına gelen Hatice, canlı yayında adeta krize girdi.

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Hatice'den canlı yayında frikik !

Gülerken kendine hakim olamayan ve bacaklarına vurmaya başlayan Hatice, dekolteli elbisesinin azizliğine uğradı.

Göğüs frikiği veren şarkıcı, elleriyle elbisesinin önünü kapatarak kendine gelmek için stüdyoyu terk etti.

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