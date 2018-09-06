Hatice'den canlı yayında frikik !

Sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarla gündem olan şarkıcı Hatice, bugün katıldığı '2. Sayfa' programında gülme krizine girdi. Sunucuların şaşkınlıktan ne yapacağını bilemediği anlarda elbisesinin azizliğine uğrayarak göğüsleri açılan Hatice, stüdyoyu terk etti.

