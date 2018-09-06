Hatice'den canlı yayında frikik !
Bikinili pozlarla sosyal medyayı sallayan Hatice, katıldığı televizyon programında gülme krizine girdi.
Sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarla gündem olan şarkıcı Hatice, bugün katıldığı '2. Sayfa' programında gülme krizine girdi. Sunucuların şaşkınlıktan ne yapacağını bilemediği anlarda elbisesinin azizliğine uğrayarak göğüsleri açılan Hatice, stüdyoyu terk etti.
Hatice, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'ın sunuculuğunu yaptığı teve2'deki '2. Sayfa'ya konuk oldu.
GÖĞÜS FRİKİĞİ VERİNCE STÜDYOYU TERK ETTİ
"En son ne zaman gülme krizine girdin" sorusu üzerine Gönül Yazar'ın canlı yayında yere kapaklandığı anlar aklına gelen Hatice, canlı yayında adeta krize girdi.