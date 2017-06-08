Hatırladınız mı ? İşte Oben'in yeni hali
Alemin Kıralı dizisinde Oben karakterini canlandıran Birsu Demir'in yeni hali...
Başrollerini Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın'ın paylaştığı 'Alemin Kıralı' dizisi 2011 yılında ekranlara gelmeye başlamıştı.
ATV 'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizisinin dikkat çeken karakterlerinden birisi de 'Oben' karakterine hayat veren Birsü Demir'di.
O zamanlar 11 yaşında olan Birsu Demir büyüdü ve genç bir kız oldu. Geçtiğimiz günlerde 18. yaş gününü kutlayan güzel oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla değişimini gözler önüne serdi.