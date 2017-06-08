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  3. 08 Haziran 2017 23:23

Hatırladınız mı ? İşte Oben'in yeni hali

Alemin Kıralı dizisinde Oben karakterini canlandıran Birsu Demir'in yeni hali...

Hatırladınız mı ? İşte Oben'in yeni hali

Başrollerini Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın'ın paylaştığı 'Alemin Kıralı' dizisi 2011 yılında ekranlara gelmeye başlamıştı.

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Hatırladınız mı ? İşte Oben'in yeni hali

ATV 'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizisinin dikkat çeken karakterlerinden birisi de 'Oben' karakterine hayat veren Birsü Demir'di.

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Hatırladınız mı ? İşte Oben'in yeni hali

O zamanlar 11 yaşında olan Birsu Demir büyüdü ve genç bir kız oldu. Geçtiğimiz günlerde 18. yaş gününü kutlayan güzel oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla değişimini gözler önüne serdi.

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Hatırladınız mı ? İşte Oben'in yeni hali

İşte dünden bugüne Birsu Demir…

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