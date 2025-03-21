Hayal Köseoğlu aşkını ''öpmelere doyamadığı'' görüntülerle ilan etti
Ekranların sevilen yapımlarından Hudutsuz Sevda'da Damla Leto karakterine hayat veren güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, rol arkadaşı Ersoy Nezir Çınarlı ile aşkını dudak dudağa pozlarıyla ilan etti.
Henüz 5 yaşındayken Mahallenin Muhtarları adlı dizide canlandırdığı Zekiye rolüyle hayatımıza giren ve Ruhsar, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Mucize Doktor gibi ekranlarda iz bırakmış dizilerde rol alan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu bu sefer de rol arkadaşı ile aşk yaşadıklarını sosyal medyadan ilan etti.
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Ekranların sevilen dizisi Hudutsuz Sevda'da Damla Leto karakterine hayat veren 32 yaşındaki Hayal Köseoğlu, aynı dizide rol alan Ersoy Nezir Çınarlı ile yeni bir aşka yelken açtı.
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Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan ve sosyal medya hesabından dudak dudağa romantik anlarını paylaşan güzel oyuncu magazin gündemine bomba gibi düştü.
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İşte Hayal Köseoğlu'nun aşk yaşadığı Ersoy Nezir Çınarlı ile birlikte çekilmiş dudak dudağa anları...
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