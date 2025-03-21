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Hayal Köseoğlu aşkını ''öpmelere doyamadığı'' görüntülerle ilan etti

Ekranların sevilen yapımlarından Hudutsuz Sevda'da Damla Leto karakterine hayat veren güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, rol arkadaşı Ersoy Nezir Çınarlı ile aşkını dudak dudağa pozlarıyla ilan etti.

Hayal Köseoğlu aşkını ''öpmelere doyamadığı'' görüntülerle ilan etti - Resim: 1

Henüz 5 yaşındayken Mahallenin Muhtarları adlı dizide canlandırdığı Zekiye rolüyle hayatımıza giren ve Ruhsar, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Mucize Doktor gibi ekranlarda iz bırakmış dizilerde rol alan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu bu sefer de rol arkadaşı ile aşk yaşadıklarını sosyal medyadan ilan etti.

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Hayal Köseoğlu aşkını ''öpmelere doyamadığı'' görüntülerle ilan etti - Resim: 2

Ekranların sevilen dizisi Hudutsuz Sevda'da Damla Leto karakterine hayat veren 32 yaşındaki Hayal Köseoğlu, aynı dizide rol alan Ersoy Nezir Çınarlı ile yeni bir aşka yelken açtı.

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Hayal Köseoğlu aşkını ''öpmelere doyamadığı'' görüntülerle ilan etti - Resim: 3

Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan  ve sosyal medya hesabından dudak dudağa romantik anlarını paylaşan güzel oyuncu magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Hayal Köseoğlu aşkını ''öpmelere doyamadığı'' görüntülerle ilan etti - Resim: 4

İşte Hayal Köseoğlu'nun aşk yaşadığı Ersoy Nezir Çınarlı ile birlikte çekilmiş dudak dudağa anları...

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