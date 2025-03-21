Hayal Köseoğlu aşkını ''öpmelere doyamadığı'' görüntülerle ilan etti

Henüz 5 yaşındayken Mahallenin Muhtarları adlı dizide canlandırdığı Zekiye rolüyle hayatımıza giren ve Ruhsar, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Mucize Doktor gibi ekranlarda iz bırakmış dizilerde rol alan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu bu sefer de rol arkadaşı ile aşk yaşadıklarını sosyal medyadan ilan etti.