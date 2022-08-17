Hayal Köseoğlu bikini üstü ve mini etekli pozuyla nefes kesti!

Mucize Doktor isimli dizide gösterdiği performansı ile akıllara kazınan Hayal Köseoğlu, şimdilerde Mahkum dizisinde 'Sasha' karakterine hayat veriyor. Dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan Hayal Köseoğlu, tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.