Hayal Köseoğlu bikini üstü ve mini etekli pozuyla nefes kesti!
Mahkum dizisinde "Sasha" karakteriyle beğeni toplayan Hayal Köseoğlu tatil pozlarına devam ediyor.
Mucize Doktor isimli dizide gösterdiği performansı ile akıllara kazınan Hayal Köseoğlu, şimdilerde Mahkum dizisinde 'Sasha' karakterine hayat veriyor. Dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan Hayal Köseoğlu, tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın yer aldığı Mahkum dizisinde Hayal Köseoğlu da Sasha olarak yer alıyor.
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Sasha karakteriyle akıllara kazınan Hayal Köseoğlu, şimdilerde sıcak havanın tadını çıkarıyor.
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İddialı pozlarıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken Köseoğlu, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.
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