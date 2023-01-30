Hayal Köseoğlu iç çamaşırlı pozlarıyla olay oldu

Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, İstanbullu Gelin, Mucize Doktor ve Mahkum gibi başarılı projelerdeki performansıyla beğeni toplayan Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.