Hayal Köseoğlu iç çamaşırlı pozlarıyla olay oldu
Oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Hayal Köseoğlu, iç çamaşırıyla verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.
Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, İstanbullu Gelin, Mucize Doktor ve Mahkum gibi başarılı projelerdeki performansıyla beğeni toplayan Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 30 yaşındaki oyuncu, 991 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından siyah dantelli sütyeniyle verdiği pozları paylaştı. Oyuncunun "Blur" notuyla paylaştığı pozlar kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçilerinden de "Çok güzelsin" yorumları yağdı.
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İşte Hayal Köseoğlu'nun o pozları ve Instagram paylaşımları...
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