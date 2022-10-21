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  4. Hayal Köseoğlu iç çamaşırsız pozlarıyla nefes kesti

Hayal Köseoğlu iç çamaşırsız pozlarıyla nefes kesti

Mahkum ve Cezailer'in güzel oyuncusu Hayal Köseoğlu sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Hayal Köseoğlu iç çamaşırsız pozlarıyla nefes kesti - Resim: 1

Güzelliğiyle ve başarılı oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Hayal Köseoğlu, ilk oyunculuk deneyimini 6 yaşında Ruhsar dizisiyle yaşadı.

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Hayal Köseoğlu iç çamaşırsız pozlarıyla nefes kesti - Resim: 2

Ertesi yıl 7 yaşında Mahallenin Muhtarları dizisinin sevimli çocuğu Zekiye ile seyirci karşısına çıkan Köseoğlu bu diziden sonra ekranlara uzun bir süre ara verdi.

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Hayal Köseoğlu iç çamaşırsız pozlarıyla nefes kesti - Resim: 3

Reyting rekorları kıran ve bir dönemin efsane dizisi haline gelen Aşk-ı Memnu dizisiyle Köseoğlu ekrana geri dönüş yaptı. 

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Hayal Köseoğlu iç çamaşırsız pozlarıyla nefes kesti - Resim: 4

Dizide Nihal'in arkadaşı Pelin'i canladıran Köseoğlu, seyircilerin hafızasında kısa süreli yer edindi. 

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