Hayal Köseoğlu iç çamaşırsız pozlarıyla nefes kesti
Mahkum ve Cezailer'in güzel oyuncusu Hayal Köseoğlu sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Güzelliğiyle ve başarılı oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Hayal Köseoğlu, ilk oyunculuk deneyimini 6 yaşında Ruhsar dizisiyle yaşadı.
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Ertesi yıl 7 yaşında Mahallenin Muhtarları dizisinin sevimli çocuğu Zekiye ile seyirci karşısına çıkan Köseoğlu bu diziden sonra ekranlara uzun bir süre ara verdi.
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Reyting rekorları kıran ve bir dönemin efsane dizisi haline gelen Aşk-ı Memnu dizisiyle Köseoğlu ekrana geri dönüş yaptı.
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Dizide Nihal'in arkadaşı Pelin'i canladıran Köseoğlu, seyircilerin hafızasında kısa süreli yer edindi.
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