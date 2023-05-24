Hayal Köseoğlu pembe bikinisiyle poz verdi

Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, İstanbullu Gelin ve Mucize Doktor gibi pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.