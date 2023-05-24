Hayal Köseoğlu pembe bikinisiyle poz verdi
Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, İstanbullu Gelin ve Mucize Doktor gibi pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Instagram hesabını aktif kullanan güzel oyuncu, pembe bikinisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Hayal Köseoğlu paylaşımına, '' Baharlar gelecek🌸 biz tüm güzelliğimizle, ışığımızla, umudumuzla, şirinliğimizle ve inadımızla buradayız" notunu ekledi.
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İşte Hayal Köseoğlu'nun o paylaşımları...
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