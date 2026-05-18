Hayal Köseoğlu'ndan Ava Yaman'a zorbalık tepkisi
Son dönemde 'Taşacak Bu Deniz' dizisindeki Eleni karakteriyle dikkat çeken Ava Yaman'ın doğal paylaşımları nedeniyle eleştirilmesine meslektaşı Hayal Köseoğlu'ndan sert tepki geldi. Köseoğlu, genç oyuncunun kendini seksüalize etmeyi reddettiği için neredeyse herkes tarafından sosyal medyada zorbalığa uğradığını belirterek destek mesajı yayınladı.
Televizyon ve dizi dünyasının başarılı isimlerinden Hayal Köseoğlu, son dönemde sosyal medyada artan linç kültürüne karşı meslektaşına sahip çıktı. Haber3.com magazin masasının edindiği bilgilere göre; 'Bahar' dizisindeki performansının yanı sıra sosyal medya platformu X'teki gündeme dair yorumlarıyla da adından sıkça söz ettiren Köseoğlu, hedef tahtasına konan genç oyuncu Ava Yaman'a açık destek verdi.
Doğal Paylaşımları ve Boks Kareleri Eleştiri Konusu Olmuştu
Son dönemde izlenme rekorları kıran 'Taşacak Bu Deniz' dizisinde canlandırdığı 'Eleni' karakteriyle popülerliğini artıran Ava Yaman, bir süredir sosyal medya paylaşımları üzerinden eleştiri oklarının hedefindeydi. Filtresiz ve doğal hallerini takipçileriyle paylaşmayı tercih eden Yaman, geçtiğimiz günlerde yayınladığı boks karelerinin ardından bir kez daha acımasız yorumlara maruz kalmış; hatta aldığı tepkiler üzerine bazı pozlarını silmek zorunda kalmıştı.
"Sırf Kendini Seksüalize Etmiyor Diye..." Yaşanan bu siber zorbalık (cyberbullying) karşısında sessiz kalmayan Hayal Köseoğlu, isim vermeden yaptığı ancak hedefi oldukça net olan X (Twitter) paylaşımıyla tepkisini dile getirdi.
Genç kadın oyuncular üzerindeki estetik ve görünüm baskısına dikkat çeken Köseoğlu, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:
"Sektörümüzde genç bir kız, kendini seksüalize ve estetize etmeyi reddediyor diye neredeyse herkes tarafından zorbalanıyor. Cümle bu kadar."
Hayal Köseoğlu'nun dizi sektöründeki güzellik algısına ve sosyal medya zorbalığına karşı sergilediği bu net duruş, Ava Yaman'ın hayranları tarafından kısa sürede büyük beğeni topladı.