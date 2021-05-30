Hayal Köseoğlu'ndan yeni tatil pozları: Fiziğiyle göz doldurdu
Mucize Doktor'un güzel oyuncuları Hazal Türesan, Merve Bulut, Hayal Köseoğlu ve Sinem Ünsal hep birlikte gittiği tatilden yeni görüntüler paylaştı.
Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu, dizinin final yapmasıyla soluğu tatilde aldı. Fazla kilolarından rahatsız olmadığını belirten oyuncu, "Yaşasın fazlalıklar" diyerek sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşmıştı.
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"Yaşasın kusurlar, yaşasın gamzeler, yaşasın kadın bedeni" notunu eklemişti.
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Rol arkadaşlarıyla tatilde olan güzel oyuncudan yeni bikinili pozlar geldi. Köseoğlu'nun pozları hayranları tarafından çok beğenildi.
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