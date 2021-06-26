Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son hali şoke etti

Show TV'nin sevilen gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nde Barbie Gamze karakterini canlandıran İpek Erdem, tatil pozlarıyla güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.

İpek Erdem, geçtiğimiz aylarda içsel yolculuğa çıktığını şu sözlerle açıklamıştı:

"Son 15 senedir işimi daha iyi yapabilmek için normal çalışmalarıma, yaptığım işlere devam ederken bir taraftan kendime ve sağlığıma doğru yolculuğuma çıktım. Malum, tahmin edersiniz ki 18 yaşında bir ülkede tanınmak ve büyük bir bir etki yaratmak her halükarda çok sarsıcıydı.

Saçımın teline sarı sürmem derken sarışın bir "Barbi" olmuştum. Bittikten sonra da uzun bir süre uzaklaşmaya çalıştım ne yalan söyleyeyim. Ama uzun zamandır sarışın olmayı seviyor ve bir ülkeye "Barbi" lakabıyla çok da güzel, nahif, öğretici. Hele ki ustam, hayran olduğum oyuncu Perran Kutman ile güzel etki etmekten dolayı son derece mutlu ve memnunum.