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  4. Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral estetikle bambaşka biri oldu!

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral estetikle bambaşka biri oldu!

Bir zamanların sevilen dizisi Hayat Bilgisi'nde ''Kikirik" karakterine rol veren Çisil Oral'ın değişimi görenleri hayrete düşürdü.

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral estetikle bambaşka biri oldu! - Resim: 1

Dizide karakteri itibarıyla kimse Törpü ve Barbie karakteri gibi ona aşık olmamıştı ama Kikirik'i bir de şimdi görün. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri olan Kikirik Çisil Oral son hali ile ağızları açık bıraktı.

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Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral estetikle bambaşka biri oldu! - Resim: 2

Hayat Bilgisi dizisinin üzerinden yıllar geçti. Bu yıllar ise resmen Kikirik Biricik karakterini canlandıran Çisil Oral'a yaradı.

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Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral estetikle bambaşka biri oldu! - Resim: 3

'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral son haliyle şaşırttı. Dizide karakteri itibarıyla kimse Törpü ve Barbie karakteri gibi ona aşık olmamıştı ama Kikirik'i bir de şimdi görün. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri olan Kikirik Çisil Oral son hali ile ağızları açık bıraktı.

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Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral estetikle bambaşka biri oldu! - Resim: 4
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