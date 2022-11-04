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  4. Hayat Bugün'ün başrolü Hazar Ergüçlü siyah transparan elbisesiyle nefes kesti

Hayat Bugün'ün başrolü Hazar Ergüçlü siyah transparan elbisesiyle nefes kesti

Show Tv ekranlarının yeni dizisi Hayat Bugün ile izleyicisiyle buluşan Hazar Ergüçlü, paylaşımı ile beğeni topladı.

Hayat Bugün'ün başrolü Hazar Ergüçlü siyah transparan elbisesiyle nefes kesti - Resim: 1

Show TV ekranlarının yeni dizisi Hayat Bugün'ün yıldızı Hazar Ergüçlü son paylaşımıyla gündeme geldi.

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Hayat Bugün'ün başrolü Hazar Ergüçlü siyah transparan elbisesiyle nefes kesti - Resim: 2

Hayat Sırları, Saklı, Yüksek Sosyete gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu; Show TV'nin yeni dizisi Hayat Bugün ile ekranlara geri döndü.

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Hayat Bugün'ün başrolü Hazar Ergüçlü siyah transparan elbisesiyle nefes kesti - Resim: 3

Uzun süredir yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü son Instagram paylaşımlarıyla olay yarattı.

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Hayat Bugün'ün başrolü Hazar Ergüçlü siyah transparan elbisesiyle nefes kesti - Resim: 4

Hazar Ergüçlü; yönetmen, yazar, şair, müzisyen, oyuncu ve senarist Onur Ünlü ile uzun bir süredir aşk yaşıyor.

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