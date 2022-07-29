Hazal Filiz Küçükköse'nin merakla beklenen dizisi ve rolü belli oldu
“Kara Sevda” dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Hazal Filiz Küçükköse’nin yeni dizisi belli oldu.
“Kara Sevda” dizisindeki performansıyla tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hazal Filiz Küçükköse’nin hangi diziyle ekrana döneceği büyük merak konusuydu.
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TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Proje konusunda çok titiz davranan, ince eleyip sık dokuyan güzel oyuncu sonunda içine sinen bir projeyle ekrana bomba gibi dönmeye hazırlanıyor.
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Küçükköse Medyapım’ın FOX için çekeceği “Zengin Kız” kod adlı yeni iddialı dizisiyle anlaştı.
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Deniz Akçay’ın süpervizörlüğünü yaptığı dizide ünlü oyuncu güçlü bir iş kadını karakterine hayat verecek.
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