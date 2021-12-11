Hazal Kaya ikinci kez anne mi oluyor?
'Misafir' dizisiyle ekranlarda olan Hazal Kaya ile Ali Atay, 2019 yılında dünyaevine girmiş, aynı yıl Fikret Ali adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı. Oyuncu çift hakkında sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı.
Geçtiğimiz ay oğulları Fikret Ali'nin ikinci yaş gününü kutlayan Ali Atay ve Hazal Kaya hakkında sosyal medyada çok konuşulan bir iddia gündeme geldi. Güzel oyuncunun ikinci kez hamile olduğu öne sürüldü.
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Oyuncu, “Feci halde kocam köylüyümdür. Çok aşığım. Biraz içince ona ne kadar aşık olduğumu herkese anlatmak zorundaymış duygusuyla yaşıyorum. Ali ise bu durumdan utanıyor” şeklinde konuşmuştu.
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45 yaşındaki Ali Atay ile 31 yaşındaki Hazal Kaya'nın ikinci kez anne-baba olacağı düşüncesi, sevenlerini heyecanlandırdı ve sosyal medyada çifte yorum yağdı. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.
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