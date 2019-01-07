Hazal Kaya ile Ali Atay evleniyor ! İşte düğün davetiyesi
Ünlü oyuncular Hazal Kaya ile Ali Atay, 6 Şubat'ta nikah masasına oturacak.
Hazal Kaya ile Ali Atay 5 yıldır aşk yaşıyordu. Evlenme kararı alan ve kısa bir süre önce nişanlanan çiftin nikâh davetiyesi ortaya çıktı.
Oyuncu Hazal Kaya (28) ile meslektaşı Ali Atay (42) beş yıldır aşk yaşıyordu. Çift kısa bir süre önce aile arasında yapılan törenle nişanlanmıştı.
NİKÂH: 6 ŞUBAT
Nikâh tarihi belli oldu: 6 Şubat. Bu arada Hazal Kaya ile Ali Atay’ın yakınlarına gönderdikleri düğün davetiyesi de ortaya çıktı.