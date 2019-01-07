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  3. 07 Ocak 2019 15:12

Hazal Kaya ile Ali Atay evleniyor ! İşte düğün davetiyesi

Ünlü oyuncular Hazal Kaya ile Ali Atay, 6 Şubat'ta nikah masasına oturacak.

Hazal Kaya ile Ali Atay evleniyor ! İşte düğün davetiyesi

Hazal Kaya ile Ali Atay 5 yıldır aşk yaşıyordu. Evlenme kararı alan ve kısa bir süre önce nişanlanan çiftin nikâh davetiyesi ortaya çıktı.

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Hazal Kaya ile Ali Atay evleniyor ! İşte düğün davetiyesi

Oyuncu Hazal Kaya (28) ile meslektaşı Ali Atay (42) beş yıldır aşk yaşıyordu. Çift kısa bir süre önce aile arasında yapılan törenle nişanlanmıştı.

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Hazal Kaya ile Ali Atay evleniyor ! İşte düğün davetiyesi

NİKÂH: 6 ŞUBAT
Nikâh tarihi belli oldu: 6 Şubat. Bu arada Hazal Kaya ile Ali Atay’ın yakınlarına gönderdikleri düğün davetiyesi de ortaya çıktı.

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Hazal Kaya ile Ali Atay evleniyor ! İşte düğün davetiyesi

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