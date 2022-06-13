Hazal Kaya tatil sezonunu açtı: Hazal Kaya ve Selin Şekerci'den bikinili pozlar
Demet Özdemir, Hazal Kaya ve Selin Şekerci ile birlikte tatil yaparken görüntülendi.
Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturan ve aynı sene oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.
Geçtiğimiz aylarda 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Hazal Kaya, eşi Ali Atay'a olan aşkından bahsetmişti. "Ben feci kocam köylüyümdür" diyen Hazal Kaya, "Çok aşığım. Ve biraz içtikten sonra Ali'ye ne kadar aşık olduğumu herkese anlatmak zorundaymışım gibi bir duyguyla yaşıyorum. Kimse bunu dinlemek istemiyor.'
Ve Ali inanılmaz utanıyor böyle şeylerden" ifadelerini kullanmıştı. Demet Özdemir, Hazal Kaya ve Selin Şekerci, tatil sezonunu Çeşme'de açtı. Rutkay Öziş’in doğum gününü kutlayan oyuncular, önceki gün ünlü bir plajda objektiflere takıldı. Ünlü isimler sahilde kısa bir süre kaldıktan sonra başka bir plaja geçerek kalan eğlencelerine devam ettiler.
Hazal Kaya ve Demet Özdemir suya girip serinlerken Selin Şekerci şezlongunda güneşlenmeyi tercih etti, ancak arkadaşlarının ısrarları üzerine güneşlenmeyi bırakıp yanlarına gitti. Oyuncular, güzellikleriyle tüm bakışları üzerine topladı.