Hazal Kaya'nın aşı isyanı: ''Görmesem tarihi geçmiş aşıyı yapacaklardı''
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, koronavirüs aşısı yaptırmak için hastaneye gitti. Aşı şişesini kontrol eden Kaya, son kullanma tarihinin geçtiğini görünce isyan etti.
Başarılı oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisine tarihi geçmiş koronavirüs aşısı yapılmak istendiğini söyledi.
"ŞİŞEYİ GÖRMEK İSTEMESEM TARİHİ GEÇMİŞ AŞIYI YAPACAKLARDI"
Konuyla ilgili 6,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapan Hazal Kaya, "Sosyal medya takip etmenin faydaları 11 Aralık'ta tarihi dolmuş aşı olacaktık şişeyi görmek istemesem. Yapılan açıklama da 'Tarihi geçtikten sonra 9 ay daha kullanılabiliyor aşılar'. Sağlık Bakanlığı'nın bu yönde bir yazısı varmış. Aşının üzerinde neden son kullanma tarihi var o zaman" dedi.
Kaya paylaşımının ardından kendisine yapılmak istenen aşının fotoğrafını da paylaşmayı ihmal etmedi.
ÜNLÜ MÜZİSYEN DE AYNI KONUDAN SİTEM ETTİ
Yaptığı dizi müzikleriyle tanınan ünlü müzisyen Aytekin Ataş, koronavirüs salgına karşı korunmak için 3. doz aşısını yaptırmak istedi. Ancak gittiği hastanede aşının tarihinin geçtiğini gören Ataş, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yaşanan duruma isyan etti.