Hazal Kaya'nın aşı isyanı: ''Görmesem tarihi geçmiş aşıyı yapacaklardı''

"ŞİŞEYİ GÖRMEK İSTEMESEM TARİHİ GEÇMİŞ AŞIYI YAPACAKLARDI"

Konuyla ilgili 6,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapan Hazal Kaya, "Sosyal medya takip etmenin faydaları 11 Aralık'ta tarihi dolmuş aşı olacaktık şişeyi görmek istemesem. Yapılan açıklama da 'Tarihi geçtikten sonra 9 ay daha kullanılabiliyor aşılar'. Sağlık Bakanlığı'nın bu yönde bir yazısı varmış. Aşının üzerinde neden son kullanma tarihi var o zaman" dedi.