Hazal Subaşı'nın yeni projesi belli oldu; ekranlara geri dönüyor

Yolları şehre uzak Uluçınar Hastanesi’nde kesişen üç idealist doktorun öyküsünü anlatacak olan dizinin başrol oyuncularından Hazal Subaşı, ‘Kasaba Doktoru’nda işine aşık idealist doktor Leyla Erpek karakteri ile izleyici karşısına çıkacak. Güzelliği ve işine olan tutkusuyla çalışma arkadaşlarının gözdesi olan Leyla, bir hastayı kurtarma ihtimali çok az dahi olsa önünü ardını çok düşünmeden eyleme geçen bir doktor. Aldığı ceza ve uyarılara rağmen bildiğinden şaşmayan Leyla, acil serviste bambaşka biri oluyor. Aile ve özellikle de baba özlemi hiç bitmeyen Leyla için Uluçınar Hastanesi çalışanları bir aile gibidir.