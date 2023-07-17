Hazar Ergüçlü ile Kutay Soyocak'tan aşk pozu

Ayrılık haberlerini doğrulayan güzel oyuncu, "Evet, Onur Ünlü ile yollarımızı ayırdık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama 'Beş yıllık bir yıpranma yaşandı' diyebiliriz. Hala her şeyim, ailemden birisi gibi ama ayrılıklar da sevdaya dahil" ifadelerini kullanmıştı. Yaklaşık beş yıllık ilişkisi sürpriz şekilde sona eren ünlü oyuncunun ayrılık acısı kısa sürmüştü. Hazar Ergüçlü, oyuncu sevgilisi Ece Ertez’den kısa süre önce ayrılan Jakuzi grubu üyesi müzisyen Kutay Soyocak ile yeni bir aşka yelken açmıştı.