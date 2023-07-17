Hazar Ergüçlü ile Kutay Soyocak'tan aşk pozu
Yönetmen Onur Ünlü (50) ile yaklaşık beş yıllık ilişkisi geçtiğimiz aralık ayında sona eren Hazar Ergüçlü (31) yeni aşkı Kutay Soyocak ile pozunu paylaştı.
Hazar Ergüçlü, kendisinden 19 yaş büyük olan yönetmen Onur Ünlü ile yaklaşık beş yıllık ilişkisini, yaşanan fikir ayrılıkları sebebiyle Aralık 2022'de noktalamıştı.
Ayrılık haberlerini doğrulayan güzel oyuncu, "Evet, Onur Ünlü ile yollarımızı ayırdık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama 'Beş yıllık bir yıpranma yaşandı' diyebiliriz. Hala her şeyim, ailemden birisi gibi ama ayrılıklar da sevdaya dahil" ifadelerini kullanmıştı. Yaklaşık beş yıllık ilişkisi sürpriz şekilde sona eren ünlü oyuncunun ayrılık acısı kısa sürmüştü. Hazar Ergüçlü, oyuncu sevgilisi Ece Ertez’den kısa süre önce ayrılan Jakuzi grubu üyesi müzisyen Kutay Soyocak ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Ünlü çift, Asmalı Mescit'te bir mekânda baş başa yemek yemişti. Gece boyunca romantik anlar yaşayan çift, çevredekilerin meraklı bakışlarına aldırış etmemişti. Sevgililer, yemeğin ardından mekândan el ele ayrılmıştı. Çiftin birlikte ilk pozlarını, dostları Mesut Adlin sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Sosyal medyadan aşklarını ilan eden ikilinin mutluluk pozu, kısa sürede gündem olmuştu. Daha sonra katıldığı bir davette Kutay Soyocak ile ilişkisi hakkında konuşan Ergüçlü, "Her şey yolunda. Keyfim yerinde, çok iyiyim. İlişkimiz çok yeni ama çok mutluyuz" ifadelerini kullanmıştı.
Ünlü çiftten son olarak yeni bir paylaşım geldi. 31 yaşındaki şarkıcı, 9 bine yakın takipçisi bulunan Instagram hesabından peş peşe yayınladığı fotoğraflarının arasında sevgilisi ile bir karesine de yer verdi.