Hazar Ergüçlü'den itiraf: Bazen yanlış kişileri...
İnci Taneleri’ ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Hazar Ergüçlüson verdiği röportajla dikkat çekti.
Hazar Ergüçlü, kendisinden 19 yaş büyük olan yönetmen Onur Ünlü ile yaklaşık beş yıllık ilişkisini, yaşanan fikir ayrılıkları sebebiyle Aralık 2022'de noktalamıştı.
Ayrılık haberlerini doğrulayan güzel oyuncu, "Evet, Onur Ünlü ile yollarımızı ayırdık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama 'Beş yıllık bir yıpranma yaşandı' diyebiliriz. Hala her şeyim, ailemden birisi gibi ama ayrılıklar da sevdaya dahil" ifadelerini kullanmıştı. Yaklaşık beş yıllık ilişkisi sürpriz şekilde sona eren ünlü oyuncunun ayrılık acısı kısa sürmüştü.
Hazar Ergüçlü, oyuncu sevgilisi Ece Ertez’den kısa süre önce ayrılan Jakuzi grubu üyesi müzisyen Kutay Soyocak ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Hazar Ergüçlü geçtiğimiz hafta ise Harper’s Bazaar Style dergisine konuk olmuştu ve hakkında bilinmeyenlerle ilgili açıklamalar yapmıştı. "Uzun süredir bu sektörde olan ama bir o kadar da kendin gibi kalabilen isimlerden birisin. 'Yıldız’ gibi hissetmeden kendi özünü korumana neler destek oluyor?" sorusuna Hazar Ergüçlü, "Yıldız gibi hissetmeye çalışmak bana biraz problemli görünüyor açıkçası.
Çalıştığımız iş ortamında zaman zaman böyle hissetmek gerekiyor elbette ama bunu gündelik hayatına, rutinine yansıtırsan gerçekle aranda bir mesafe olmaya başlıyor. Düz insansın çünkü aslında sadece. İnsanın farklı halleri var. Sadece bu basitliğe odaklanıyorum” cevabını vermişti.