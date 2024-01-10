Hazar Ergüçlü'den itiraf: Bazen yanlış kişileri...

Hazar Ergüçlü, oyuncu sevgilisi Ece Ertez’den kısa süre önce ayrılan Jakuzi grubu üyesi müzisyen Kutay Soyocak ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Hazar Ergüçlü geçtiğimiz hafta ise Harper’s Bazaar Style dergisine konuk olmuştu ve hakkında bilinmeyenlerle ilgili açıklamalar yapmıştı. "Uzun süredir bu sektörde olan ama bir o kadar da kendin gibi kalabilen isimlerden birisin. 'Yıldız’ gibi hissetmeden kendi özünü korumana neler destek oluyor?" sorusuna Hazar Ergüçlü, "Yıldız gibi hissetmeye çalışmak bana biraz problemli görünüyor açıkçası.