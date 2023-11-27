Hazar Ergüçlü'nün Dilber ile dönüşü bir başka olacak
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan’ın 'İnci Taneleri’ dizisindeki Dilber rolüyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden böyle başlayan hikâye çok yakında “İnci Taneleri” adıyla izleyici karşısına çıkacak. İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.
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Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan İnci Taneleri ile yıllar sonra ekrana geri dönen Yılmaz Erdoğan, dizinin senaryosunu üstlenirken; aynı zamanda dizide yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ isimli karaktere hayat verecek.
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Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü de Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ve başrolünü oynayacağı “İnci Taneleri” dizisinin kadın yıldızı oldu.
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Şenol Sönmez’in yöneteceği dizide ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü Dilber isimli bir pavyon dansçısını canlandıracak.
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