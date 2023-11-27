Hazar Ergüçlü'nün Dilber ile dönüşü bir başka olacak

Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden böyle başlayan hikâye çok yakında “İnci Taneleri” adıyla izleyici karşısına çıkacak. İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.