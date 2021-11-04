Hazar Ergüçlü'nün pozları sosyal medyayı salladı
Kuzey Güney , Medcezir, Ahlat Ağacı ve Hakan Muhafız gibi yapımlarda rol alan Hazar Ergüçlü, sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor.
Kuzey Güney , Medcezir, Ahlat Ağacı ve Hakan Muhafız gibi yapımlarda rol alan Hazar Ergüçlü, Saklı dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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Instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, son olarak iddialı bir paylaşıma imza attı. İlginç kıyafeti ve tarzıyla takipçilerinin karşısına çıkan Ergüçlü'nün pozlarına on binlerce beğeni geldi.
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SAKLI DİZİSİNDE SAHNELERİ ÇOK KONUŞULDU
Hazar Ergüçlü, The Affair dizisinden uyarlanan ve 23 Kasım'da yayınlanmaya başlayacak olan Saklı'daki sahneleriyle de olay yarattı.
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Instagram'da 2 milyon 800 bin takipçiye sahip olan Kıbrıs doğumlu güzel oyuncu, Fırat Çelik, Defne Kayalar ve Ahmet Rıfat Şungar'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı yapımda başrol oynayacak.
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