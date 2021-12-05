Hazar Ergüçlü'nün yüzüğü kafaları karıştırdı
Onur Ünlü ile yaklaşık dört yıldır aşk yaşayan Hazar Ergüçlü’nün, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarındaki tektaş dikkat çekti. "Zaman zaman Onur ile evlilik fikrini konuşuyoruz" diyen ünlü oyuncu, kafaları karıştırdı
Yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile mutlu bir ilişki sürdüren Hazar Ergüçlü (29), önceki gün paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Ergüçlü, yeni fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Daha önce, "Evlilik fikri uzak veya yakın diyemem. Zaman zaman bunu Onur'la konuşuyoruz." diyen ünlü oyuncunun parmağındaki tektaş dikkatlerden kaçmadı.
Tektaşı taktığı görülen Hazar Ergüçlü'nün bu paylaşımı, "Nikah masasına oturmaya mı hazırlanıyorlar?" sorusunu akıllara getirdi. Taraflar konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, Ergüçlü'nün gönderisine mücevher emojisi koyması da "evlilik" iddialarını güçlendirdi.
Ayrıca ünlü oyuncunun kafaları karıştıran paylaşımını yorumlara kapattığı da görüldü.
Yönetmen Onur Ünlü ile yaklaşık dört yıldır devam eden ilişkilerine dair samimi itiraflarda bulunan Hazar Ergüçlü, "Evlilik fikri uzak veya yakın diyemem. Zaman zaman bunu Onur'la konuşuyoruz. Evlilik bir gün olacaktır. Anne olmayı ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorum!" şeklinde konuşmuştu.