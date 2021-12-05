Hazar Ergüçlü'nün yüzüğü kafaları karıştırdı

Yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile mutlu bir ilişki sürdüren Hazar Ergüçlü (29), önceki gün paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Ergüçlü, yeni fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Daha önce, "Evlilik fikri uzak veya yakın diyemem. Zaman zaman bunu Onur'la konuşuyoruz." diyen ünlü oyuncunun parmağındaki tektaş dikkatlerden kaçmadı.