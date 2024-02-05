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  4. Haziran Gecesi'nin Havin'i Naz Elmas siyah bikinisiyle pozlarını paylaştı

Haziran Gecesi'nin Havin'i Naz Elmas siyah bikinisiyle pozlarını paylaştı

Paylaşımları ve yüzündeki değişimle gündeme gelen Naz Elmas, tekne tatilinden pozunu paylaştı.

Haziran Gecesi'nin Havin'i Naz Elmas siyah bikinisiyle pozlarını paylaştı - Resim: 1

Bir döneme damga vuran Haziran Gecesi unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Oyuncuları arasında Havin karakterine Naz Elmas da yer alıyordu. Güzelliği ile dikkat çeken Elmas’ın son halini görenler çok şaşırıyor.

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Haziran Gecesi'nin Havin'i Naz Elmas siyah bikinisiyle pozlarını paylaştı - Resim: 2

TEKNE POZLARI GÜNDEM OLDU



Doktorlar, Haziran Gecesi gibi unutulmaz yapımlarda rol alan Naz Elmas son haliyle sık sık gündem oluyor. Oyuncunun yüzündeki değişim dikkat çekiyor.

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Haziran Gecesi'nin Havin'i Naz Elmas siyah bikinisiyle pozlarını paylaştı - Resim: 3

Şimdilerde 40 yaşında olan Elmas’ın sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarına beğeni ve yorum yağıyor.

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Haziran Gecesi'nin Havin'i Naz Elmas siyah bikinisiyle pozlarını paylaştı - Resim: 4

Oyuncu son olarak siyah yüksek bel bikini altı giydi. Üstüne ise sweatshirt giydiği pozlarını 556 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı.

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