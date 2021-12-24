HBO MAX’in Türkiye takvimi açıklandı
2022 yılında Türkiye'de de hizmet verecek olan HBO Max’in yeni yıl takvimi belli oldu.
Dünya çapında pek çok ülkede hizmet veren Netflix ve Amazon Prime’ın ardından HBO Max de Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. 2022 yılı içerikleri için HBO Max’in Youtube kanalından bir video yayınlandı.
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Dünya çapında pek çok ülkede Netflix ve Amazon Prime Video’nun rakibi olarak görülen HBO Max’in 2022 yılında ülkemize geleceği kesinleşmişti.
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Warner Bros’un HBO Max ile anlaşmasının ardından 2022 yılının HBO Max için oldukça dolu geçeceği zaten biliniyordu.
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HBO Max’in bugün resmi YouTube kanalından yayınlanan videoda ise 2022 yılında platforma ekleneceği kesinleşen dizi ve filmlerin tamamı gösterildi.
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