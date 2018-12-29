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  3. 29 Aralık 2018 14:06

''Hedefim sekizdi, 20 kilo aldım''

Oyuncu Ümit Erdim'in geçtiğimiz yıl mayıs ayında evlendi hostes eşi Seda Erdim, Instagram'da soruları yanıtladı. Mayıs ayında kızı Ses'i kucağına alan Seda Erdim, hamilelik sürecini de anlattı.

''Hedefim sekizdi, 20 kilo aldım''

* Oyunculukla hiç alakam yok. Kabin memuruydum, diğer bir deyişle hostes...

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''Hedefim sekizdi, 20 kilo aldım''

* Hosteslik çok güzel, insana çok katkısı olan bir meslek. Gecesi gündüzü yok doğru ama düzensizliğin içinde düzeni olan bir meslek...

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''Hedefim sekizdi, 20 kilo aldım''

* Sezaryen doğum yaptım. Normal çok istedim fakat sevgili ponçik Ses gelmek istemedi. 42 hafta sabırla bekledim. Her şeyin hayırlısı. Sağlıkla geldi ya önemli olan o.

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''Hedefim sekizdi, 20 kilo aldım''

* Kilo meselesi en çok takıldığımız kısım. Ben 20 kilo aldım. Hedefim 8 idi. 56 kilo ile hamile kaldım. Hiç takılmayın, kilolar veriliyor.

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