''Hedefim sekizdi, 20 kilo aldım''
Oyuncu Ümit Erdim'in geçtiğimiz yıl mayıs ayında evlendi hostes eşi Seda Erdim, Instagram'da soruları yanıtladı. Mayıs ayında kızı Ses'i kucağına alan Seda Erdim, hamilelik sürecini de anlattı.
* Hosteslik çok güzel, insana çok katkısı olan bir meslek. Gecesi gündüzü yok doğru ama düzensizliğin içinde düzeni olan bir meslek...
* Sezaryen doğum yaptım. Normal çok istedim fakat sevgili ponçik Ses gelmek istemedi. 42 hafta sabırla bekledim. Her şeyin hayırlısı. Sağlıkla geldi ya önemli olan o.