Heidi Klum ile kızı bu sefer de ''yılbaşı'' kreasyonu için kamera karşısında
Dünyanın en ünlü mankenlerinden olan Heidi Klum kimi çevrelerden tepki çekse de 19 yaşındaki kızı Leni Klum ile birlikte cesur projelerde yan yana yer almaya devam ediyor. Heidi Klum ve kızı Leni Klum bu sefer de ünlü bir iç çamaşırı markasının yılbaşı kreasyonu için kamera karşısına geçti.
Dünyaca ünlü manken Heidi Klum ve 19 yaşındaki kızı Leni Klum'un birlikte yer aldığı iç çamaşırı kampanyasından pozlarını paylaşınca geçtiğimiz yıl büyük tepki almıştı. Anne-kız tepkileri umursamadı ve bu sefer Noel için kırmızı iç çamaşırlarını giydi.
Heidi Klum ve artık 19 yaşındaki Leni Klum bu sefer Noel için poz verdi. Kırmızı seksi iç çamaşırlarını giyerek poz veren anne-kız yine olay oldu.
Leni Klum’la bir markanın kreasyonu için iç çamaşırıyla poz verdiği kareler sosyal medyadan paylaşan model tepki çekmişti.
Bir annenin ergenlik çağındaki çocuğunun yanında kıyafetsiz poz vermesinden rahatsızlık duyan takipçiler "Biraz iğrenç", "Kızımı bu şekilde göstermekten gurur duymazdım", "Anne ve kızını iç çamaşırlarıyla görmek bir şekilde garip" eleştirilerinde bulundu.