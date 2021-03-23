Heidi Klum'un kızıyla pozları sosyal medyayı salladı

Dünyaca ünlü Alman model Heidi Klum, 7,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor. 47 yaşındaki model, son olarak Flavio Briatore ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Leni Klum ile pozlarını paylaştı.