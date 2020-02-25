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  3. 25 Şubat 2020 11:34

Helin Avşar'dan ilginç önlem ! Göğüs bölgesini boyadı

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta frikik vermemek için aldığı önlem takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Transparan bluzla poz veren Avşar, göğüs bölgesini siyah boyayla kapattı.

Helin Avşar'dan ilginç önlem ! Göğüs bölgesini boyadı

Hülya Avşar'ın şimdilerde modayla ilgilenen kardeşi Helin Avşar sosyal medya hesabından sıklıkla fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.

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Helin Avşar'dan ilginç önlem ! Göğüs bölgesini boyadı

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, bir süre önce estetik operasyon geçirmişti.

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Helin Avşar'dan ilginç önlem ! Göğüs bölgesini boyadı

Estetik operasyonlarından sonra büyük değişime uğrayan Helin Avşar'ın son hali görenleri şaşırtmaya yetiyor.

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Helin Avşar'dan ilginç önlem ! Göğüs bölgesini boyadı

Son estetik operasyonundan sonra futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'a benzetilen Helin Avşar, saç rengini değiştirerek bu benzetmeden biraz kurtuldu gibi.

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