Helin Avşar'dan ilginç önlem ! Göğüs bölgesini boyadı
Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta frikik vermemek için aldığı önlem takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Transparan bluzla poz veren Avşar, göğüs bölgesini siyah boyayla kapattı.
Hülya Avşar'ın şimdilerde modayla ilgilenen kardeşi Helin Avşar sosyal medya hesabından sıklıkla fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.
Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, bir süre önce estetik operasyon geçirmişti.
Estetik operasyonlarından sonra büyük değişime uğrayan Helin Avşar'ın son hali görenleri şaşırtmaya yetiyor.